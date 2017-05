‘Het geheugen van Maastricht’ van Paul Koenen winnaar Design Award 2017

Winnend ontwerp

“De kwaliteit van het ontwerp van Paul Koenen is hoog, met een serene, repeterende vorm, die bovendien goed afwatert. Het concept is breed toepasbaar en nodigt uit tot ontmoetingen. Daarnaast is het bestendig, vertelt het over de lokale geschiedenis en is het eenvoudig en inspirerend”, aldus de jury.

Opdracht

De opdracht voor de 2e Design Award Made For Maastricht wedstrijd was: ontwerp een toestel voor de openbare ruimte met meerdere interactieve functies. Dit konden bijvoorbeeld praktische (zitten), sociale (ontmoeten, spelen), educatieve (historie/natuur/cultuur), biologische (ecologie/duurzaamheid) en/of recreatieve (sporten) functies zijn. Multifunctionaliteit van het ontwerp was een belangrijk uitgangspunt.

Naast de winnaar waren vier andere ontwerpers genomineerd voor de Design Award 2017 te weten: Rosalyn Tan & Jan Nickmans, Bas van der Pol, René Holten en Jair Straschnow & Gitte Nygaard.

Design Award

De Design Award is een competitie georganiseerd door Designday i.s.m. MAFAD (Maastricht Academy Fine Arts and Design). De prijs is beschikbaar gesteld door de stad Maastricht en past in het masterplan ‘Made in Maastricht’, waarbij de creatieve maakindustrie in de stad nieuwe impulsen krijgt. De nadruk van de Design Award Made For Maastricht ligt daarom op de (her)waardering voor vakmanschap. De opdracht voor deze prijsvraag spitst zich telkens toe op de stedelijke omgeving van Maastricht.

De prijs omvat een bedrag van € 5.000, – te besteden aan de uitwerking van het ingezonden voorstel: een concreet & gedetailleerd ontwerp.

Jury

De vijfkoppige jury bestaat uit Hester Coolen, organisator Designday, Chequita Nahar, directeur MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts & Design), Saskia van Stein, directeur Bureau Europa, Marieke Kluiters, stedenbouwkundig ontwerper en Marc & Nicole Maurer, de architecten achter Maurer United Architects.

Designday

Designday vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 21 mei 2017 in de Decorfabriek aan de Meerssenerweg in Maastricht. Het evenement richt zich op (eu)regionale en (inter)nationale ontwerpers, die toegankelijk design maken. Nieuw dit jaar zijn de workshops die op de beursvloer worden aangeboden en de designroute door de stad. De ontwerpen van de genomineerden en de winnaar zijn te bewonderen op de beursvloer van Designday (19 t/m 21 mei) in de Decorfabriek, Meerssenerweg, Maastricht. Meer informatie www.designday.nl.

Bron en foto: gemeente Maastricht