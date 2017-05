Gespreksthema: wordt Parkstad Limburg een fairtrade regio?

Redactie Parkstadactueel |

Café Mondiaal, 41ste aflevering

Donderdag 1 juni, aanvang 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen – centrum.

Men kan iedere dag bij het boodschappen doen ervoor kiezen om fairtrade producten te kopen. Deze producten zijn zeker onder eerlijke en duurzame voorwaarden geproduceerd en verhandeld. Fairtrade boodschappen dragen bij aan betere sociale en milieuomstandigheden voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Niet alleen burgers maar ook bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen kunnen fairtrade producten inkopen.

In 2007 begon in Nederland een fairtrade gemeentecampagne. Fairtrade gemeenten zijn op verschillende fronten actief in eerlijke handel. Er zijn er op dit moment in Nederland 77, waaronder Sittard-Geleen.

Op initiatief van de PLUS-markten in Parkstad Limburg wordt een poging ondernomen om van Parkstad een fairtrade regio te maken. Daarvoor is het nodig dat een behoorlijk aantal Parkstadgemeenten een fairtrade gemeente worden. Een gemeente kan zich niet zelf tot fairtrade gemeente uitroepen. Om fairtrade gemeente te worden moet aan zes criteria worden voldaan. Zo moet de gemeente het initiatief ondersteunen en zelf fairtrade producten gebruiken. Verder moeten er genoeg winkels zijn die fairtrade producten verkopen en voldoende bedrijven en maatschappelijke organisaties die fairtrade producten gebruiken. Een jury bepaalt of aan alle criteria is voldaan.

Tijdens dit Café Mondiaal willen we dit initiatief bespreken. Is het een goed idee om te proberen van Parkstad Limburg een fairtrade regio te maken? Wat zijn de criteria en lijkt het haalbaar? Zijn er genoeg mensen en organisaties om hieraan te gaan werken? En moet het beperkt blijven tot dagelijkse boodschappen? Is er ook een taak voor HeerlenMondiaal?

******************************************************************************************************

Achtergrondinformatie:

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal. Rens Trimp zal een korte inleiding verzorgen en Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale vraagstukken: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enz. De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen. De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is meestal de eerste donderdag van de maand in café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen-centrum.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Rens Trimp (trimp@xs4all.nl, tel.nr. 045 572 46 82) of Harrie Winteraeken (hwinteraeken@hotmail.com tel.nr. mobiel: 06 523 756 11).

Zie ook de website www.heerlenmondiaal.nl

Bron en foto: Heerlen mondiaal