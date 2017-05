Voerendaal verliest nipt van Weltania

Vandaag stond de eerste van twee confrontaties met Weltania op de agenda in de eerste ronde van de nacompetitie. Uit bij de oranje hemden was de beginfase voor de thuisploeg en dit resulteerde snel in diverse kansen.

Freek hield ons op de been met enkele knappe reddingen maar moest uiteindelijk toch vissen; 1-0. Hierna waren er kansen op meer voor Welten maar zelf kregen we ook enkele kansen, met name afstandsschoten van diverse personen en een kopbal van Kay. Halverwege de eerste helft werd het toch 1-1 toen Michel uit een corner van Brian het duel aanging met de doelman en de bal er in carremboleerde.

Met name Weltania kreeg hierna nog enkele kansen maar scoorde niet. Na rust raakte de thuisploeg de paal uit een niet te missen kans en na een zoveelste simpel gegeven steekpass werd Freek omspeeld voor de 2-1. Niet veel later werd het zelfs 3-1 uit de counter. In de laatste seconde kopte Jim nog op doel en gelukkig voor ons werd deze door een verdediger onhoudbaar verlengd in het doel: 3-2. Hierna was het gelijk afgelopen en hielden we dus met enig fortuin uitzicht op de volgende ronde. Volgende week zondag thuis moeten we wel aan de bak.

Meer foto’s op: http://www.oypo.nl/6094E989D20EBF98

Foto’s: Parkstadactueel/Tom de Cock