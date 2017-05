Bibliotheek Landgraaf organiseert ‘ Informatie avond over Dyslexie’.

De bibliotheek in Landgraaf organiseert een informatie avond voor de ouders/verzorgers van kinderen met DYSLEXIE. Natuurlijk zijn leerkrachten en andere belangstellenden ook van harte welkom. Deze avond wordt verzorgd door Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis bij leren en/of gedrag.

Wat kunt u van deze avond verwachten? Eerst zal er door Balans uitleg gegeven worden over o.a.:

kenmerken van dyslexie

aanpak en diagnose

tips voor ouders/verzorgers en leerkrachten

Na de pauze zal Chantal vanuit haar jarenlange praktijkervaring als orthopedagoog ons iets meer vertellen over haar methode waarmee zij aan kinderen en volwassenen uitlegt wat dyslexie nu eigenlijk is. Een methode die voor iedereen te begrijpen is.

Ook geeft Chantal uitleg over “Taal in Blokjes”, een methode voor hulp aan kinderen met lees- en spellingproblemen, waaronder dyslexie. Met de materialen van Taal in Blokjes laat ze zien hoe wij hulp kunnen bieden aan kinderen met dyslexie.

Het boek “Nu weet ik eindelijk wat dyslexie is” van Chantal Engbers kan men dan ook inzien. In dit boekje voor kinderen, ouders en belangstellenden legt de auteur op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier uit wat dyslexie met de hersenen doet en hoe je daarmee om kan gaan. Vind je het een leuk boek, dan kun je het ook meteen kopen (speciale prijs voor deze avond is € 10,=). Natuurlijk zal Chantal er met heel veel plezier een handtekening in zetten

Wanneer: Dinsdag 6 juni 2016.

Hoe laat: van 19.30 uur tot 22.00 uur

Waar: Bibliotheek Landgraaf. Raadhuisplein 1, 6371 LA Landgraaf

Toegang: gratis

Aanmelden: 045-5695660 of info@bibliotheeklandgraaf.nl