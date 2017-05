Cultuuronderzoek gemeente Heerlen 2017

Voor jongeren (tot 18 jaar):

Fijn dat je mee wilt doen! Hiermee help je ons verder om het cultuuraanbod te verbeteren. Ga verder naar het cultuuronderzoek voor jongeren.

Voor inwoners vanaf 18 jaar:

Bedankt dat u mee wilt doen! Gaat u verder naar het cultuuronderzoek voor volwassenen.

Vragen? Of liever een vragenlijst op papier? Dat kan!

Wilt u meedoen aan het onderzoek maar ontvangt u liever een vragenlijst op papier? U kunt er een opvragen door ons even te bellen of te mailen hiervoor. Op de contactpagina vindt u onze gegevens. Ook als u andere vragen heeft over het cultuuronderzoek kunt u ons bellen of mailen.

Achtergronden:

De gemeente Heerlen wil kritisch naar zichzelf kijken en inwoners de kans geven om feedback te geven op het cultuurbeleid. Hoe doen wij het op cultureel gebied? Wat kunnen wij doen om ons cultuurbeleid te verbeteren? Wat vinden inwoners van ons cultuuraanbod? Welke culturele instellingen bezoeken zij? Zijn wij wel met de juiste dingen bezig? Om antwoord op die vragen te krijgen, doen wij elke twee à drie jaar onderzoek onder ruim 10.000 inwoners van Heerlen. Er zijn in 2017 twee verschillende onderzoeken en dus ook twee verschillende vragenlijsten: een voor volwassenen en een voor jongeren.

