Groene stroom tanken bij Brand Bier brouwerij

Wethouder Franssen is blij met de installatie van de laadpaal: “Duurzaamheid is een thema dat ons allemaal aangaat. Daar moeten we gezamenlijk aan werken; gemeente, inwoners én ondernemers. Daarom is de laadpaal een goed initiatief van de Brand. Dat de paal groene stroom levert die door de brouwerij zelf wordt opgewekt, maakt het nog leuker. Het is een oplaadpaal met een verhaal.”

Michel Bormans: “De stroom voor het laadpunt wordt opgewekt door de 85 zonnepanelen op het dak van onze brouwerij en door de oude watermolen achter de brouwerij. Bij elkaar levert dit zo’n 143.000 kWh per jaar op, afhankelijk van het waterpeil in de Geul.”

Bron: gemeente Gulpen-Wittem

Foto door: Dick Holthuis