Lagere energiekosten zonder in te leveren op comfort?

30 mei Grand cafe, Klimmenderstraat, Klimmen

19 september ‘t Wouves, Dorpsplein 14, Ransdaal

3 oktober Le Montagnard, Dirksstraat 2, Ubachsberg

De eerste deelnemers aan de workshop ‘energie besparen in eigen huis’ weten er nu alles van…Joyce Bongers organiseert, samen met de gemeente Voerendaal, de workshop “energie besparen in eigen huis”. Isoleren, duurzaam verwarmen of zonnepanelen…? Wat kost het, wat levert het op en waar kan ik terecht voor financiering, of advies? Wij helpen u graag op weg! Heeft u al spouwmuurisolatie, een warmtepomp of andere maatregelen getroffen om uw energierekening te verlagen? Kom zeker naar één van onze workshops en deel uw ervaringen met uw buurtgenoten!

De workshops beginnen telkens om 19.30 uur.

Wilt u een van deze workshops bijwonen, stuur dan een mail naar: info@JoyceBongers.com