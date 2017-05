Muziekcafé op dinsdag met Belly Hole Freek.

Met Belly Hole Freak (Italië)

Datum: dinsdag 23 mei

Aanvang: 20.30 uur

Entree: € 9 / knipkaartvoorstelling

I.s.m. AP Art Events. One man band / vaudeville/boogie/blues. Dinsdag 23 mei start Belly Hole Freak zijn Benelux Tour in het Muziekcafé van het Cultuurhuis. Deze Italiaanse freak is een begenadigde bluesartiest. Geinspireerd door grote artiesten als Howlin’ Wolf, Captain Beefheart, Robert Johnson, Tom Waits e.v.a. brengt hij ons een theatrale “one man” show vol rauwe delta blues, dixieland, bluegrass, country, boogie en rock’n roll. Stel je een mime speler voor die een gitaar en microfoon in de handen krijgt en een voetstomp drum krijgt voorgezet. De mime speler begint te praten zonder enig besef van de (spoken) wereld. Hij probeert te communiceren middels “nonsense” grappige woorden. Stel je deze surrealistische sfeer voor en je ontmoet Belly Hole Freak, schreeuwend en lachend. Een must see voor elke blues-/roots liefhebber. Belly Hole Freak: zang, gitaar, ‘footbord stomp’, hi hat, koebel, cymbales en kazzo !

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html