RKHBS verliest in nacompetitie uit tegen Wijnandia

John Bothmer |

Door het verlies van Wijnandia thuis tegen RKASV in de laatste reguliere wedstrijd van de competitie, werd RKHBS gekoppeld aan deze 4de klasser uit Wijnandsrade in de eerste ronde van de nacompetitie voor promotie naar de 3de klasse.

De mannen van de Heerlerbaan begonnen sterk aan het duel en drukten de thuisploeg terug in de eerste minuten van de wedstrijd. Eerst was het Yarin Meessen die na goed voorbereidend werk van Bram Bemelmans, Hendrik Jan de Jonge en Brian Amkreutz gevaarlijk opdook in de 16 meter.

Hij werd echter goed verdedigd en afgehouden van een schot. Daarna waren het tot drie maal toe hoge ballen vanaf de zijkant die gevaar stichten. Steeds stond Danny Stoeber op de juiste plek en won hij ook het kopduel, maar de ballen verdwenen over dan wel naast het doel. Na ongeveer 20 minuten kreeg de thuisploeg meer grip op het spel, en ontstond er een veldoverwicht voor Wijnandia.

Met name middenvelder Rick Merk onderscheidde zich met zijn rustige en balvaste spel. Na iets meer dan een half uur ontstond de eerste kans voor de thuisploeg. De bal werd vanaf links laag terug gelegd op de 16 meter, waar middenvelder Bas Dohmen kon uithalen, maar net naast het doel van Toine Diederen mikte met een laag schot. In de 40ste minuut een bijna identieke situatie, waarbij dit keer Jason Heinrichs het voorbeeld van zijn collega volgde en ook laag naast schoot. Na een overtreding van Steffan Wesche, werd de vrije trap vanaf ongeveer 25 meter genomen door Tim Steijns. Toine Diederen hield met moeite het snoeiharde schot met de vuisten uit zijn doel. Met een 0-0 stand gingen beide ploegen de rust in.

Wijnandia werd na rust steeds sterker en RKHBS moest terug. Dit leverde echter nauwelijks kansen op totdat in de 15de minuut een corner niet goed werd weggewerkt en deze opnieuw kon worden ingebracht. Aan de tweede paal dook plotseling Rune Kleintjes op en schoot geheel vrijstaand raak: 1-0 en een enorme ontlading bij de thuisploeg. RKHBS wankelde en nog geen twee minuten later was er weer een kans voor Wijnandia. Dit keer ging de voorzet vanaf links maar net naast het doel. RKHBS moest het nu hebben van uitbraken over de vleugels aangezien spits Yarin Meessen behoorlijk in de tang zat bij het centrale duo van de thuisploeg. Mick Mijnes kwam in balbezit, trok naar binnen en schoot vanaf 25 meter op doel. Zijn prachtige schot spatte echter uiteen op de lat buiten bereik van keeper Guy Leclaire.

Na een half uur maakte RKHBS een blunder aan de linkerzijde waardoor een spits vrij richting Toine Diederen mocht. Zoals zo vaak dit seizoen kwam Toine Diederen ook dit maal als winnaar uit een dergelijk duel. Bram Bemelmans zocht na 35 minuten bij een corner de tweede paal, waar Mick Mijnes kon aannemen. Hij moest echter gehaast schieten en zag zijn inzet over het doel verdwijnen. Na bijna een half uur was het Cyriel Palmen die vanaf rechts een fraaie voorzet gaf ‚over de hele’. Bram Bemelmans won het kopduel, de bal stuitte een keer in de 16 meter, en Yarin Meessen produceerde een fantastische omhaal waarmee hij al eerder succesvol is geweest deze competitie. Deze keer ging de bal echter naast het doel waardoor de 1-0 stand op het scorebord bleef, want ook de thuisclub wist de laatste kans vlak voor het einde niet te verzilveren.

Door deze uitslag moet RKHBS komende zondag in het thuisduel winnen tegen deze sterke tegenstander.

Meer foto’s op: http://www.oypo.nl/2DB5AAD9D20CF2B2