Geen rol meer voor Anastasiou; Huub Stevens toegevoegd aan technische staf Roda JC

Redactie Parkstadactueel / Roda JC |

De directie, Raad van Commissarissen en eigenaar Frits Schrouff hebben na intensief beraad en in overleg met Yannis Anastasiou besloten om in aanloop naar de laatste twee wedstrijden van dit seizoen voor een andere aanpak te kiezen. Dit betekent dat de club deze week geen gebruik meer maakt van de diensten van Yannis Anastasiou.

Daarnaast wordt Huub Stevens toegevoegd aan de technische staf. Hij gaat -samen met de andere leden van de staf- de verantwoordelijkheid op zich nemen om handhaving in de Eredivisie te bewerkstelligen.

De naam Huub Stevens behoeft geen verdere uitleg. De 63- jarige oefenmeester was in het verleden succesvol trainer bij Roda JC. In de jaargang 1994-1995 loodste hij de club naar een tweede plek in de Eredivisie. Verder was hij hoofdcoach bij Schalke’04, Hertha BSC, 1. FC Köln, PSV, Hamburger SV, Red Bull Salzburg, PAOK Saloniki, VFB Stuttgart en TSG Hoffenheim.

Stevens gaat de technische staf in alle opzichten ondersteunen in de cruciale dagen die nu aanbreken. Tijdens de wedstrijden ligt de coaching langs het veld in handen van de huidige leden van de technische staf (Rick Plum, René Trost en Robert-Jan Zoetmulder). Stevens heeft kenbaar gemaakt niet op de bank plaats te nemen tijdens de wedstrijden.

Bron en foto: Roda JC