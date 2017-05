Gemeente Heerlen en Heerlen Murals genomineerd voor Dutch Street Art Awards

Redactie Parkstadactueel |

Bijna 70 genomineerden

Kamp Seedorf maakt in de categorie Best Message kans met het portret van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Jurylid Tracy Metz: ‘Het is mooi om te zien hoe Street Art een uiting kan zijn van een gedeeld sentiment. Dit werk is ontroerend en actueel.’

Naast gevestigde namen zijn er ook nieuwe talenten die kans maken op een Dutch Street Art Award. Vanzelfsprekend voor de Young Talent Award, waar de 21-jarige Maureen Kolhoff één van de jongst genomineerden ooit is.

Niet alleen kunstenaars kunnen een award winnen. Er zijn ook prijzen voor beste galerie, evenement en gemeente. In die laatste categorie viel Heerlen in de smaak bij de jury vanwege de support van street art kunstenaars en de positieve invloed die dat heeft op de kwaliteit van leven in Heerlen.

Een overzicht van alle genomineerden is terug te vinden op de website van de Dutch Street Art Awards http://dutchstreetartawards.nl/nominees en er kan door het publiek gestemd worden op artiesten via deze link: http://dutchstreetartawards.nl/publieksprijs

Uitreiking Dutch Street Art Awards

Voor het tweede jaar op rij organiseren Amsterdam Street Art en Boomerang Create de uitreiking van de belangrijkste Nederlandse prijzen voor straatkunst. Street art is een snel groeiende kunststroming die steeds belangrijker wordt. De prijzen worden uitgereikt tijdens een awardshow op 2 juni in de Posthoornkerk in Amsterdam. Kijk voor meer informatie op de eventpagina: https://www.facebook.com/events/184894548673682. Er zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Bron: Stichting streetart Amsterdam

Foto’s: Dutch Street Art Awards