Groot deel ondernemingen LeisureDome Kerkrade zondag gesloten, vanwege beladen derby

Sport redactie Parkstadactueel |

Zondag 28 mei a.s. houden een groot aantal ondernemers van het LeisureDome overdag hun deuren gesloten in verband met de risicowedstrijd Roda JC- MVV. In Kerkrade wordt zondag het returnduel in de finale van de play offs afgewerkt. Inzet is een plek in de Eredivisie.

De sluiting gedurende en groot deel van de dag heeft volgens de ondernemers op LeisureDome te maken met de veiligheidsmaatregelen die rondom de wedstrijd genomen worden en de daaruit voortvloeiend slechte bereikbaarheid van de zaken op de Roda Boulevard.

Happy Italy en ‘Werelds’ Restaurant Parkstad Plaza zijn zondag wél gewoon geopend. In de avond gaan ook Bowlo Bowling & Lounge, Gamestate en Vue Kerkrade weer openen.

Foto: ®Parkstadactueel/Lucho Carreno