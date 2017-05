HC Nova verliest in Heeze

Redactie Parkstadactueel |

Heeze Dames 1 – Nova Dames 1

Gister stond ons een belangrijke wedstrijd te wachten die we moesten spelen in Heeze. Na de overwinning van vorige week op Drunen Dames 1 hadden we het vertrouwen in onszelf weer terug.

Na een klein uurtje rijden waren we dan in Heeze, waar we een paar puntjes wilden pakken. Want we kunnen de punten goed gebruiken!

Eenmaal begonnen aan de wedstrijden waren we het eerste kwartier nog niet helemaal wakker. Na een paar minuten kwamen we al op 1-0 achter. We dachten dat we toen wel wakker geschud waren, helaas vielen niet lang daarna de 2-0 en 3-0.

Met nog 20 minuten te spelen in de eerste helft begonnen we steeds beter druk te zetten op de achterhoede van Heeze waardoor we een paar keer de bal veroverde. Ondanks dat iedereen keihard werkte zat het scoren er net niet in, helaas.

Na 35 minuten was het even tijd om weer op adem te komen, want ook al was het mooi weer, om te hockeyen was het erg benauwd en vermoeiend.

Na de rust gingen we weer met z’n allen het veld op en begonnen we aan de tweede helft. We wisten dat de wedstrijd nog niet gespeeld was en dus begonnen we met een goede druk op Heeze, die de bal uitnam. Die druk werd beloond met een paar mooie aanvallen, maar die eindigden helaas niet in doelpunten. Ook aan de kant van Heeze werd er niet meer gescoord.

De wedstrijd eindigde dus in een 3-0 voor Heeze. Daarmee blijven we nog steeds op de 8e plek staan met 21 punten.

Deze week gaan we weer hard trainen om volgende week te knallen tegen Rosmalen Dames 1!💥

Rosmalen staat op een 5e plek, een overwinning of een gelijkspel is dus niet uit te sluiten!

We spelen deze spannende wedstrijd op onze eigen velden om 12:45.

Het belooft mooi weer te worden en we kunnen alle support hard gebruiken, dus we hopen jullie aanstaande zondag allemaal langs de lijn te zien!☀

Tekst: HC Nova Kaja Snoeren

Foto: ®Parkstadactueel/Lucho Carreno