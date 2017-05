Iedereen kan meepraten over nieuwe regels bij bouwen, wonen en milieu tijdens 1e Forum op 7 juni

Gemeenteraad Heerlen: in gesprek gaan met inwoners

Heeft u een mening over regels bij bouwen, wonen en milieu? Over vergunningen? En wilt u ook meepraten en meedenken over nieuwe regels, samen met de gemeenteraad? Kom dan naar het 1e Forum van de gemeenteraad, op 7 juni in de Raadszaal van het stadhuis van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur, waarbij de nieuwe Omgevingswet centraal staat.

De Tweede Kamer is bezig met een nieuwe Omgevingswet. Deze wet regelt allerlei zaken om uw woonomgeving leefbaar te houden. Hoe hoog dat nieuwe appartementencomplex mag worden in uw buurt, bijvoorbeeld. Of hoe groot het nieuwe tuinhuis van uw buren. Hoe er gesloopt moet worden. Wat mensen met hun bouwafval moeten doen. Denk aan regels bij het bouwen van een huis, een aanbouw of dakkapel, of aan vergunningen die hiervoor nodig zijn.

Hoewel de wet landelijk is, heeft de gemeente toch wel enige ruimte om zaken uit te werken. Bijvoorbeeld: waar moet wel of niet een vergunning voor blijven bij bouwen en wonen? Wat is belangrijk voor inwoners bij dit onderwerp? En wat verwacht het publiek van de gemeente? Bij regeltjes en vergunningen denken wij al snel: vervelend. Maar vaak zijn die regels ook nodig om de omgeving leefbaar en aantrekkelijk te houden.

Over deze onderwerpen wil de gemeenteraad van Heerlen van gedachten wisselen met inwoners van Heerlen, op het 1e Forum op 7 juni, in de Raadszaal van het stadhuis, (Raadhuisplein 1) van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur. Ook ondernemers, vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen zijn welkom. Een aanmelding is niet nodig.

Wat gebeurt er tijdens een Forum?

De gemeenteraad van Heerlen wil vaker in gesprek met inwoners of vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen. Hieruit is het idee van een ‘Forum’ ontstaan: een bijeenkomst met de gemeenteraad van Heerlen waarbij iedereen zijn/haar mening kan geven of in gesprek kan gaan met raadsleden. Er is geen vast protocol. Wel is er een voorzitter die er op let dat iedereen aan het woord kan komen en er een evenwichtig gesprek ontstaat. Het onderwerp staat van te voren vast.

Bron: afdeling communicatie gemeente Heerlen