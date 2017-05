De 10 km van Nederland – Een nieuw en uniek hardloopconcept in Nederland!

De naam zegt het al; Heel Nederland loopt! Op zondag 18 juni wordt er in verschillende Nederlandse steden stipt om 12.00 uur gestart aan de 10 km. Loop ‘samen’ met vrienden, familie en collega’s die aan de andere kant van het land deelnemen aan De 10 km van Nederland.

Eén van de steden zal Heerlen zijn!

Waar ga jij lopen? In Amsterdam, Breda, Groningen of een van de andere steden? Ga je voor de dichtstbijzijnde stad of liever een andere stad waar de route door de natuur gaat of gaat jouw voorkeur uit naar een route midden door de stad?! Iedere stad heeft zijn eigen unieke parcours met een eigen karakter.

Waar zullen de toppers aan de start verschijnen? Welke stad heeft het snelste parcours? Op 18 juni komen we dat allemaal te weten.

Naast de 10 km zal er ook in alle steden nog een 5 km en diverse Kids Runs worden aangeboden, zodat iedereen kan deelnemen. Loop mee en steun ons goede doel Right To Play.

Right To Play is een internationale ontwikkelingshulporganisatie die sport en spel inzet om kinderen in ontwikkelingslanden en conflictgebieden belangrijke vaardigheden en kennis bij te brengen.

De start en finish bevinden zich in Heerlen bij sportcomplex A GENE BEK. Vanuit hier gaat het richting het prachtige heuvelland en onderweg heb je enkele schitterende panorama’s alvorens je via de Benzenrade en het Welterpark met de vijver en de watermolen terug naar de finish gaat.

Meer info en inschrijven: www.10km.eu/ned/heerlen

Tot 18 juni aan de start!