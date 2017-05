Provincie steunt Plan van Aanpak Positieve Gezondheid

In Positieve Gezondheid krijgen het zorg- en het sociale domein, participatie, welzijn en welbevinden een gelijkwaardige positie. Niet alleen een gezond lichaam maar ook leuk werk, zinvolle dagbesteding, prettige woonbuurt en maatschappelijke participatie zijn belangrijk voor het welbevinden. Positieve Gezondheid is het leidend begrip in de Sociale Agenda Limburg 2025 omdat veerkracht en eigen regie centraal staan. De Provincie Limburg is hiervoor een langdurige samenwerking aangegaan met het Institute of Positive Health van grondlegger Machteld Huber.

Bron: Provincie Limburg