9,10,11 Juni: Univé Maastricht Mooiste

Binnenkort is het weer zover, tijdens het weekend van 9, 10 en 11 juni zal hét hardloopevenement van Maastricht en omstreken plaatsvinden. De organisatie maakte begin dit jaar al bekend dat ze, mede dankzij de samenwerking met de nieuwe hoofdsponsor Univé Verzekeringen, het programma rond deze hardloopklassieker flink uitgebreid heeft waardoor het hele weekend (hard)loopactiviteiten in en om Maastricht zullen plaatsvinden. Het Univé Maastrichts Mooiste weekend wordt afgetrapt met de City Centre Trail op vrijdagavond. Op zaterdag krijgen wandelaars de kans om te genieten van de mooiste plekken in het centrum en de meest onbekende paadjes in het prachtige buitengebied van Maastricht over speciaal uitgezette routes met afstanden van 7,5 tot 30 km. Op zondag zal het reguliere hardlooponderdeel plaatsvinden.

Univé Maastrichts Mooiste City Centre Trail

Een verkenningstocht dwars door bijzondere gebouwen, dat kenmerkt de eerste Univé Maastrichts Mooiste City Centre Trail. Beleef een unieke route van circa 10 km langs en door onontdekte plekjes, steegjes en bijzondere gebouwen zoals bioscopen, een museum, het stadspark en andere te gekke locaties die je niet wilt missen. De afgelopen tijd heeft de organisatie de laatste locaties bekend gemaakt. Als deelnemer loop je onder andere door de vernieuwde Lumière Cinema; De Cellebroederskapel; De Bisschopsmolen; Het Dinghuis en Rebelle, gevestigd in de voormalige Augustijnenkerk aan de Kesselskade. Deelnemers ontvangen een exclusief loopshirt en genieten onderweg van een smakelijke verrassing. Geen wedstrijd en tijdregistratie, dus heerlijk ontspannen hardlopen.

Wandelen

Ook voor de niet hardlopers biedt Univé Maastrichts Mooiste iets. Liever niet rennen maar lopen? Dan kan er gekozen worden voor de wandeltocht. Tijdens de wandeltocht lopen de deelnemers door de mooiste straatjes in het centrum en kunnen ze genieten van de mooie natuurgebieden net buiten de stad. Deelnemers hebben de keuze uit vier verschillende afstanden: 7,5 km – 15 km – 20 km en 30 km. Onderweg kan er genoten worden van een smakelijke verrassing en muzikaal entertainment.

Hardlopen is een feest

Op zondag zal het bekende hardlooponderdeel van Univé Maastrichts Mooiste plaatsvinden. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden; 5 km, 10 km of de 10 Engelse mijl en voor kinderen van de basisschool is er een eigen kinderloop. De start- en finishlijn zal weer getrokken worden op de Markt in Maastricht. Het belooft weer één groot feest op en langs de route met zaate hermeniekes, sambabands en muziek.

Bron en foto: Unive Maastricht Mooiste