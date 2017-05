College wil nog meer gemak voor burger

Een nieuw paspoort of identiteitskaart thuis laten bezorgen. Daar kunnen inwoners vanaf 2018 voor kiezen als het aan het college ligt. Voor de mensen die het liever willen komen ophalen zou er in Hoensbroek een nieuw afhaalpunt kunnen worden ingericht. Dat is het voorstel van het college.

“We willen het de inwoner steeds makkelijker maken om zijn zaken te regelen met de gemeente”, stelt wethouder Martin de Beer. Om die reden kunnen steeds meer zaken van thuis uit geregeld worden. Dat geldt al voor verhuizingen, overlijdensaangifte, een aantal vergunningen, uittreksels uit de burgerlijke stand, bewijs van goed gedrag en sinds kort ook de huwelijksaangifte.

Hierdoor hoeven mensen minder vaak de gang naar de gemeente te maken. Het aantal gemeentelijke bezoeken liep daardoor de afgelopen 4 jaren al terug van ruim 81.000 naar ruim 71.000. En daar blijft het niet bij.

Het aantal keren dat burgers naar de gemeente moeten voor reisdocumenten zal ook fors afnemen doordat de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten verlengd is van 5 naar 10 jaar. Dit scheelt naar verwachting 28.000 bezoeken aan de gemeentelijke balie.

Daarnaast kan ook het verlengen van rijbewijzen vanaf 2020 waarschijnlijk digitaal van huis uit gebeuren. Dat scheelt opnieuw 4500 keer dat inwoners de deur uithoeven. We streven ernaar dat de aangiften van geboorten vanaf 2019 on-line geregeld kunnen worden.

Thuisbezorgen

Met de mogelijkheid om reisdocumenten thuis te laten bezorgen wordt een nieuwe stap gezet om het de burger gemakkelijker te maken. Dat zal dan gebeuren door een gespecialiseerde koeriersdienst waardoor een veilige bezorging gegarandeerd is. Daarom is het idee dat er een bijdrage in de kosten van bezorging wordt gevraagd van € 4,95. Inwoners kunnen er natuurlijk ook voor kiezen het reisdocument te komen ophalen, op het stadhuis of bij een nieuw afhaalpunt.

“We willen als college in onze dienstverlening optimaal gebruik maken van de moderne mogelijkheden om hen zo goed mogelijk te bedienen. Op dit moment krijgt de gemeente van bezoekers van de gemeente een 7,1 voor de kwaliteit van de dienstverlening. Inwoners die zaken via internet regelen geven de gemeente zelfs een 8,7. Een duidelijk teken dat we op de goede weg zijn”, stelt Martin de Beer.

Bron: gemeente Heerlen

Foto: ®Parkstadactueel/Lucho Carreno