Heerlen zet zich in voor actie Mensenketting tegen Tihange

Onder de Heerlense bevolking leven terecht zorgen over de veiligheid van Tihange. De gemeente Heerlen wil dan ook dat de kerncentrale in Tihange op zo kort mogelijke termijn de deuren sluit. Door een menselijke ketting te vormen met mensen uit drie landen geven we allemaal tegelijk een niet te negeren signaal af tegen het nucleaire gevaar.

Burgemeester Ralf Krewinkel: “Elke meter telt, dus we hebben alle inwoners van onze stad nodig! Daarom ondersteunen we de actie zo goed mogelijk. We stellen gratis bussen beschikbaar vanuit Heerlen naar de verzamelpunten op de route. Alle inwoners die daar gebruik van willen maken, kunnen zich bij de gemeente melden via mail: gemeente@heerlen.nl of telefoon: 14045. Daarnaast stellen we (vergader)ruimtes beschikbaar voor de informatiebijeenkomsten en faciliteren we de flyeracties vanuit de organisatie. En we werken mee aan het formeren en initiëren van een burgercomité om zo veel mogelijk mensen te mobiliseren voor de actie. Ik hoop dat veel Heerlenaren hun betrokkenheid laten zien. Ik wil dan ook iedereen die zich hierover zorgen maakt, oproepen mee te doen op 25 juni!”

Meer informatie over de actie en aanmelden kan via de website van kettingreactie-tihange.eu.

Bron: gemeente Heerlen

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock