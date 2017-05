Heerlen zoekt leden voor de sportraad

Programma

Dagvoorzitter: Sander Kleikers

17.00 tot 17.30 uur inloop

17.30 tot 18.30 uur start programma, met opening, quiz en interview met wethouder Martin de Beer, gedeputeerde Ger Koopmans en Pé Diederen

18.30 tot 19.00 uur pauze, met sportieve demonstratie, hapje en drankje

19.00 tot 19.45 uur workshops

19.45 tot 20.00 uur plenaire terugkoppeling

20.00 tot 21.00 uur borrel

Workshop 1 Meedenken over sport in Heerlen

De sportraad nieuwe stijl zou graag een spreekbuis willen zijn voor alle partijen in Heerlen.

 Delen van kennis en kunde

 Belangenbehartiging

 Spreekbuis voor de gemeente

Op welke manier kan zo’n nieuwe sportraad het beste vorm krijgen? Wat zou een sportraad allemaal kunnen betekenen voor de stad? Hoe kun je dit het beste organiseren?

Workshop 2 Toekomst sportverenigingen

3062…Wie weet wat dit getal betekent? 3062 zijn het aantal sportverenigingen in Nederland dat de afgelopen 25 jaar is verdwenen. Verdwenen om heel veel verschillende redenen. Fusies, omgevallen, etc. De wereld om ons heen verandert, de economie verandert, politiek, technologie etc. Moeten we als verenigingen ons ook aanpassen of redden we het nog wel? En welke aanpassingen zijn dan nodig?

Workshop 3 Kwetsbare doelgroepen

Vanuit de overtuiging dat de (Heerlense) ‘sportwereld’ een belangrijke partner kan zijn voor zorgaanbieders zetten we al een aantal jaren in op enkele pilotprojecten om die verbinding tussen sport en zorg tot stand te brengen. In deze workshop komt aan bod hoe de gemeente dit thema beleidsmatig ziet en welke initiatieven er vanuit de praktijk al lopen. Daarnaast willen we graag in gesprek met de ‘Heerlense sport’ om te verkennen in hoeverre dit thema leeft, welke kansen en bedreiging zijn er?

Workshop 4 Commercieel en niet commercieel, concurrenten of partners

Fitnessondernemers blijken creatief in het ontwikkelen van nieuwe concepten en het vinden van nieuwe markten en niches. Er staat steeds meer druk op de traditionele sportverenigingen. Beiden lijken concurrenten van elkaar. Maar er zijn ook voorbeelden van samenwerking. Welke kansen liggen er? Welke rol zou de sportraad hierin kunnen spelen?

Workshop 5 Sportstimulering

Het thema sportstimulering is een belangrijke pijler binnen het Heerlense sportbeleid. In opdracht van de gemeente Heerlen voert Alcander, in samenwerking met sportaanbieders, scholen en andere maatschappelijke partners, een breed sportstimuleringsprogramma Mov’On uit. Deze workshop kent voornamelijk een informatief karakter. Zo zal op hoofdlijnen uitgelegd worden wat we beleidsmatig beogen en hoe dit door Alcander in praktijk wordt gebracht. Daarnaast gaan we in gesprek met de aanwezigen om te inventariseren welke kansen we nu nog onbenut laten.

Workshop 6 Is de openbare ruimte een plek om te sporten

De openbare ruimte is de meest gebruikte ‘sportaccommodatie’ en daarmee een essentieel onderdeel van het sportklimaat van de stad. Naast de meer traditionele vormen van sport en bewegen in de openbare ruimte zoals hardlopen, fietsen en wandelen zijn nieuwe vormen (bootcamps, calisthenics, etc.) meer en meer in opkomst. De vraag is hoe de ‘Heerlense sport’ hierop anticipeert. Als gemeente hebben we een onderzoek laten uitvoeren door een 4e jaars student van Facility Management die tijdens deze workshop de highlights van zijn onderzoek presenteert.

Meld je aan vóór 17 juni

Wij vragen je om twee voorkeuren voor de workshops op te geven. Aanmelden kan via sport-heerlen@heerlen.nl.

Martin de Beer, Wethouder Sport

Bron en foto: gemeente Heerlen