Heerlense 1ste ere dame jong miss mannequin

Redactie Parkstadactueel |

Britt Boots is 15 jaar komt uit Heerlen (Eikenderveld) en is sinds kort bij het modellenbureau Models Inc. Nederland, waar Marvinjo haar coach is en Rochelle Minkhorst de directrice is.

Britt en nog een paar andere meiden en mannen uit Nederland, hebben 20 mei meegedaan in Ritmo Dansstudio’s in Hasselt (B)aan de verkiezing miss mannequin 2017 die bestond uit 4 verkiezingen jong miss mannequin, miss mannequin, lady mannequin en dressman. Zij moesten het opnemen tegen Belgische kandidaten die ook meededen aan de competitie. Zelf heeft Britt meegedaan aan jong miss mannequin, die bestond uit 4 rondes, casual bikini gala en ereronde. Bij iedere ronde werd ze prachtig opgemaakt en zijn haar haren super mooi gemaakt door Stephanie Roijen en Joyce Mullers.

Na een leuke spannende en chaotische dag, was het tijd voor de titel uitreiking en is eruit gekomen dat Britt Boots 1ste eredame jong miss mannequin geworden is en daar was ze supperblij mee.

Bij de mannen is Bjorn Haagen Mr. Limburg NL geworden. Voor de rest waren er helaas geen titels veroverd door de Nederlandse deelnemers maar iedereen was trots en tevreden over hoe zij zich gepresenteerd hebben tijdens de show.

Foto’s: ®Parkstadactueel/Tom de Cock en Christel Boots