Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient?

In de gemeente Onderbanken worden ieder jaar verschillende inwoners onderscheiden voor hun verdiensten. De gemeente vindt het belangrijk dat mensen deze blijk van waardering krijgen. Om mensen te kunnen voordragen is de gemeente echter afhankelijk van suggesties en ideeën van haar inwoners. Die weten immers het beste wie zich in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap.

Er zijn veel vrijwilligers in de gemeente en vooral dames die vaak op de achtergrond veel verdienstelijk werk voor de gemeenschap verrichten. Hetzelfde geldt voor personen uit minderheidsgroepen die ook in aanmerking kunnen komen voor een onderscheiding. Kent u iemand in uw omgeving die volgens u een onderscheiding verdient, dan wil de gemeente dat graag weten. Voor informatie over de procedure kunt u bellen naar 045-5278774. De aanvragen voor een Koninklijke onderscheiding 2018 moeten vóór 15 juni 2017 bij de gemeente zijn ingediend (t.a.v. de burgemeester). Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock