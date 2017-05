Kerkrade in mediterrane sfeer tijdens koopzondag 28 mei 2017

Vier landen

Het gebied rond de Orlandopassage en de Hoofdstraat wordt van 13.00 uur tot 17.00 uur verdeeld in vier landen: Italië, Frankrijk, Spanje en Griekenland. In elk land zijn verschillende activiteiten te beleven, met liveoptredens en toepasselijke hapjes.

Zo staat er in het Italiaanse gebied onder andere een barista en kunt u op de foto met de Toren van Pisa, in Spanje zijn er tapas en levende standbeelden, en in Griekenland draait een DJ plaatjes en kunt u proeven van Griekse hapjes. Verderop wordt u in Frankrijk verrast door een magische goochelaar en een tekenaar zoals op Montmartre in Parijs.

Dus wilt u proeven van de van de mediterrane sferen zonder honderden kilometers te hoeven reizen? Wilt u alvast in vakantiestemming komen? Of gewoon een middag er lekker op uit? Bezoek dan Kerkrade-Centrum tijdens koopzondag op 28 mei aanstaande!

Bron en foto: gemeente Kerkrade