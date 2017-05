Limburgse voetbalclubs ontvangen provinciale bijdrage

Een uitgewerkt plan voor talent- en breedtesportontwikkeling is wel al ontvangen. Hierin wordt aangegeven hoe de Limburgse voetbalclubs samen de talentontwikkeling willen vormgeven voor de komende jaren. De aanpak behelst onder meer structurele talententrainingen en wedstrijden, gezamenlijk afgestemde scouting en specialistische trainingen. De Provincie Limburg is blij met de samenwerking van de Limburgse voetbalclubs op het gebied van talent- en breedtesportontwikkeling. “Sportbeoefening staat immers aan de basis van een gezonde leefstijl en zorgt voor een sterker gemeenschapsgevoel in de samenleving. Sport inspireert, motiveert, verbindt en is gezond”, is de stellige overtuiging van het provinciebestuur van Limburg.

Bron: Provincie Limburg