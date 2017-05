Inloopavond spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf

Wat wordt er besproken?

Gedurende deze avond laat het ontwerpteam van de provincie zien in welke richting de ideeën voor de aanleg van het toekomstig dubbel baanvak zich ontwikkelen. Daarnaast is tijdens de inloopavond de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschikbaar en licht Eurekarail deze toe. De NRD beantwoordt de vraag welke onderzoeken Eurekarail voornemens is uit te voeren (waaronder de milieueffecten) en hoe gedetailleerd. U kunt de NRD zien als de eerste stap in de procedure van de Milieueffectrapportage (MER) en het Provinciaal InpassingsPlan (PIP). Na de inloopavond gaat de inspraaktermijn in en heeft u nog zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

Bent u erbij?

Eurekarail stelt het op prijs wanneer u zich voor de informatiebijeenkomst wilt aanmelden, zodat zij een inschatting kunnen maken van het aantal bezoekers. Aanmelden kan via: info@eurekarail.net of bel hen op 043-389 75 80.

DATUM: 20 juni 2017

LOCATIE: Cultuurhuis aan de Sittarderweg 145 in Heerlen

TIJD: Wanneer het u het beste uitkomt, maar tussen 19.00 en 21.30 uur

Wat is Eurekarail?

Eurekarail zet zich in voor snellere en comfortabele personentreinverbindingen in Zuid-Nederland naar Duitsland en België. In Eurekarail, in juni 2016 gestart, bundelen provincie Limburg en provincie Noord-Brabant hun krachten. Eurekarail onderzoekt de mogelijkheden voor het verbeteren van onbegrensd treinverkeer en gaat samenwerkingsverbanden aan met betrokken instanties in Duitsland en België voor de realisatie en financiering ervan. De spoorverdubbeling tussen Heerlen en Landgraaf is een eerste stap naar onbegrensd treinreizen.

Bron: gemeente Landgraaf

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock