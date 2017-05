Koersvast naar 2025!

7000 leerwerkplekken

Het afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt met de Limburgse arbeidsmarktregio`s. Daarbij kregen ruim 800 mensen bij VDL Nedcar vanuit een uitkeringssituatie een arbeidscontract. Het opleiden, ontwikkelen en bemiddelen 45-plussers die werk zoeken heeft geleid tot 1300 trajecten die tot 1100 werkhervattingen moet leiden. Verder is met Gilde Opleidingen het project Talent in Bedrijf opgezet zodat (kwetsbare) jongeren een beter arbeidsperspectief krijgen. Met de tot nu toe ingezette acties gaat de Provincie al ruim 7000 van de 8000 afgesproken leerwerkplekken realiseren.

Welzijn centraal

Positieve Gezondheid is een kernbegrip in de Sociale Agenda Limburg. Bij Positieve Gezondheid staan de mogelijkheden van mensen centraal en niet de ziekte of beperking. Een voorbeeld van acties op dit gebied zijn de drie proeftuinen Positieve Gezondheid waar de provincie partner in is. De resultaten zijn bemoedigend: 85% minder doorverwijzingen, een hogere tevredenheid en vijf dagen minder wachttijd voor specialistische zorg. Veilig opgroeien en opvoeden is een speerpunt binnen de Sociale Agenda en daarom investeren we zaken als gezonde voeding, het voorkomen van overgewicht en veilige hechting. Verder zijn flinke stappen vooruit gezet met een wijkgerichte aanpak in de Donderberg Roermond en Gebrookerbos in Heerlen.

Beweging

Minstens zo belangrijk als deze concrete voorbeelden van resultaten vindt Marleen van Rijnsbergen de beweging die in Limburg op gang aan het komen is. “Het is enorm goed om te merken dat door meer en meer partijen in Limburg het belang en de meerwaarde van de Sociale Agenda erkend wordt.

Bron: Provincie Limburg