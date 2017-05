La Traviata in betoverend decor van ‘Märchenschloss’ Merode

Ton Reijnaerts |

Open Air Opera op zaterdag 26 augustus wordt feest voor zintuigen

‘La Traviata,’ van Giuseppe Verd,i staat te boek als de mooiste opera aller tijden. Zaterdag 26 augustus is de opera, die haar première vierde op 6 maart 1853 in Teatro La Fenice in Venetië, in een klassieke enscenering van opera Classico te zien in en tegen het decor van het betoverende waterslot Merode. Merode is een Belgische enclave in het Duitse Langerwehe, op 30 minuten rijafstand van Parkstad Limburg. Aanvang is 19.30.

De hoofdrol Violetta Valéry wordt in Merode vertolkt door de zeer getalenteerde Haagse sopraniste Jessey-Joy Spronk die tijdens een voorzing wedstrijd 45 internationale concurrentes voor de hoofdrol duidelijk aftroefde. De jeugdige Jessey-Joy Spronk die reeds meerdere internationale zangwedstrijden won waaronder het Concorso O.M.E.G.A. Musica in Florence oogstte december 2016 als Violetta al groot succes in Castelfiorentino/Florence. De mannelijke hoofdrol wordt op Merode door Antonio Rivera vertolkt. De Mexicaanse tenor was in vele grote operarollen succesvol. Rodolfo in Puccinis ‘La Bohème’, Hertog van Mantua in Verdis ‘Rigoletto’ en 2016 als ‘Pinkerton’ in Puccinis ‘Madama Butterfly, in Theater Saarbrücken. Van 2013 tot 2016 behoorde de tenor tot het vaste ensemble van de musical ‘The Phantom of the Opera’ in Hamburg, waar hij de rol van Piangi vertolkte.

Synopsis: La Traviata, een opera in drie akten, speelt in het Parijs van midden 19de eeuw. Een bekende Parijse courtisane Violetta Vallery en Alfredo Germont een jonge dichter uit de Provence komen tot de ontdekking, dat er meer is dan alleen het genoeglijke societyleven. In hun oprechte liefde gaan zij helemaal in elkaar op. Violetta en Alfredo betrekken een landhuis buiten Parijs. Daar worden zij echter ingehaald door de conventies. Alfredo`s vader eist van Violetta om Alfredo op te geven, omwille van de familie. Met moeite voldoet Violetta aan dit verzoek, en keert terug naar Parijs, om haar vroegere bestaan weer op te pakken. Zij wordt ziek en pas op haar sterfbed vertelt ze Alfredo de waarheid. Vol van geluk en liefde sterft ze in zijn armen. Een fantastische opera klassieker met o.a. het bekende Brindis drinklied `lieti calici ‘Libiamo ne’ lieti calici’ en de aangrijpende liefdesaria ‘Ab fors`e lui che l`anima.’

Voor kaarten en meer informatie zie: www.operaclassica.de

Foto’s Operaclassica