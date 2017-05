Limburgse ondernemer krijgt sleutel van Duits lab

Dat blijkt uit een besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg om ruim € 140.000 euro te steken in dit lab. Het betreft een medefinanciering van een Europees project van in totaal bijna € 11 miljoen. De rest van het geld komt uit Brussel, het land Noordrijn-Westfalen, het ministerie van Economische Zaken, de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant. De techniek wordt ter beschikking gesteld door de Hogeschool Niederrhein in het Duitse Krefeld nabij Venlo. Deze school heeft een zogeheten Oppervlaktecentrum waarmee veel sneller dan voorheen onderzoek kan worden gedaan naar nieuwe en afbreekbare oppervlaktestoffen als lak, lijm of printstoffen.

Het project is een samenwerkingsverband van zeventien grootbedrijven, mkb-bedrijven en kennisinstellingen. In Limburg zijn onder meer DSM, de Universiteit Maastricht en het Venrayse bedrijf Olympic Tape betrokken. Ook de regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF en het instituut Inscite op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen doen mee. Er is nog ruimte voor circa twintig mkb’ers om zich aan te sluiten bij het project. Om de impact te vergroten wordt er aan gedacht ook kleinere labs in te richten, die als satelliet van Krefeld zullen fungeren. Bijvoorbeeld op een locatie in Zwolle en een op de Brightlands Chemelot Campus. ,,Die satellieten zullen de drempel verlagen voor mkb’ers om van dit lab gebruik te maken,” zegt gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur. ,,Daarmee levert dit project ook een bijdrage aan een sterkere verbinding van het midden- en kleinbedrijf aan de campus.”

Er is een steeds grotere vraag naar milieu vriendelijke producten gebaseerd op water of biologische basis, zoals lijmstoffen, verven, lakken en print drukstoffen. De Limburgs-Duitse grensregio telt ruim honderd bedrijven, die in deze branche werkzaam zijn.

Bron: Provincie Limburg