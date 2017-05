Personal Shopper te zien bij filmhuis de Spiegel

Frankrijk, 2016 / 105 minuten

Regie: Olivier Assayas

Met: Kristen Steward, Lars Erdinger, Nora von Waldstätten, e.a.

Maureen werkt als personal shopper voor Kyra, een beroemdheid. Ze crost – zelf onbeduidend gekleed – op haar scootertje door Parijs om exclusieve mode en accessoires voor Kyra op te pikken. Eigenlijk is dit niet wat Maureen wil doen, maar de huur moet betaald. Bovendien kan ze niet weg uit deze stad waar haar tweelingbroer Lewis een paar maanden geleden is overleden: er moet nog iets afgesloten worden.

Die zoektocht wordt door de regisseur in een spookverhaal gevat. Hij verbindt het verhaal zo naar de hedendaagse realiteit, dat de vragen die de film oproept gaan schuren. Is voor deze zoekende jonge vrouw, verbondenheid met een ander nog wel mogelijk? Naast verbondenheid worden ook thema’s als verlies, vrijheid en identiteit aangeroerd. De soepele regie van Assayas, die hiervoor werd onderscheiden in Cannes, en de dragende aanwezigheid van zijn muze Kristen Steward, zorgen voor een sfeervolle film. Steward speelt de film heel intens maar ook ingetogen. Ze vertolkt Maureen fraai als een vrouw die dwaalt tussen de verschillende dimensies van haar rusteloze bestaan. (K.H.)

