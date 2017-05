Zorgvragers in Heerlen kunnen weer Mantelzorgcompliment aanvragen voor hun mantelzorgers

Mensen die zorg krijgen van een mantelzorger (de zorgvrager) kunnen het MantelzorgcomplimentPLUS aanvragen. Dit jaar bestaat het Mantelzorgcompliment uit een eenmalig geldbedrag van € 200 én praktische ondersteuning van Baanbrekend Werk. De mantelzorger kan kiezen waar hij of zij een keer hulp bij kan gebruiken, bijvoorbeeld hulp bij het boodschappen halen, een klusje in en om het huis of begeleiding naar het ziekenhuis.

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment moet de mantelzorger in 2017 meer dan 8 uur per week, over een periode van minimaal 3 maanden zorg hebben geboden. Hier staat het formulier waarmee mensen het mantelzorgcomplimentPLUS kunnen aanvragen.

Zorgvragers die in 2016 een Mantelzorgcompliment van de gemeente hebben gekregen, hebben inmiddels een brief ontvangen tot toekenning.

Steunpunt Mantelzorg Parkstad

Mantelzorgers zijn mensen die vaak en langdurig voor een zorgvrager uit hun omgeving zorgen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de zorg voor een chronisch zieke partner of een gehandicapt kind. Zij krijgen advies of ondersteuning van Steunpunt Mantelzorg Parkstad: www.mantelzorgparkstad.nl.