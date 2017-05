27 Mei 2017: Taptoe Klimmen 2017

Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss is een van de deelnemers. Aangezien er in onze regio niet zo vaak taptoes georganiseerd worden als in andere delen van het land is dit een absolute must voor iedere liefhebber. Dichtbij huis en een schitterend deelnemersveld. Het programma, ticketverkoop en de andere deelnemers zijn te vinden op de website van de organiserende vereniging. Zie: www.schutterij-klimmen.nl