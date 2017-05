Jubilerende Limburgse topzangeres Marleen Mols schitterde onlangs ook op Lente Festijn Heksenberg

Callie Steijaert |

Zaterdag 3 juni a.s. grootse presentatie van haar nieuwe CD-album: “Sie die immer lacht”

Onlangs schitterde jubilerende Limburgse topzangeres Marleen Mols ook op het door Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek georganiseerde Lente Festijn 2017. Komende van een hele week dagelijks optreden bij jarige Nol Hendriks in zijn zaak aan de Schelsberg trad zij in de middag op in gemeenschapshuis Heksenberg tijdens de daar gehouden gezellige seniorenmiddag. Alom tevredenheid bij de aanwezige senioren. Ze genoten dan ook met volle teugen van prachtige liedjes die Marleen Mols (Schinveld) voor het voetlicht bracht. Ook dit optreden was ongetwijfeld een succes en toevoeging aan haar inmiddels al 15 jarige carrière als zangeres, een verdiend jubileum alom

De terechte aandacht voor dit jubileum zal binnenkort op meer als grootse wijze gestalte gaan krijgen en wel op zaterdag 3 juni a.s. vanaf 20.00 uur (zaal open 19.00 uur) in Partycentrum de Oorsprong In de Pollack 4 in Oirsbeek (zie ook advertentie in deze editie). Het gaat, zo vernemen we, een prachtig feest worden met zeker als hoogtepunt de presentatie van haar nieuwe Duitse CD album-genaamd “Sie die immer Lacht”. Temperament vol feestelijk getint repertoire. Medewerking verlenen o.m. Äanders en Angers”, zanger Martin Hurkens en de presentatie is in handen van Patty/Pam-Pam. De entree is gratis. Overigens is het op 3 juni exact 15 jaar geleden dat zij haar eerste (mini)-album “Geweun Geluk” mocht uitbrengen. Het feest is ook een bedanking richting haar vele, vele fans die Marleen zo trouw zijn gebleven.

Marleen Mols is als zangeres eigenlijk een laatbloeier. In 2002, op 3 juni exact 15 jaar geleden mocht zij haar eerste (mini)-album “Geweun Geluk” uitbrengen. En nu dus volgende week zaterdag, ook op 3 juni, op feestelijke wijze haar nieuwe bovengenoemde CD. Zingen was voor Marleen al als jong meisje van 13 haar jeugdige passie. Ze zong destijds dan ook in koortjes en maakte furore door 1e prijzen te winnen, zowel in deze Limburgse regio evenals in Duitsland.

Er volgde echter ook vervolgens een periode van zangstilte. Maar zoals altijd, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus ook bij Marleen en bij schoolfeestjes begon het bij haar te kriebelen. Behalve zingen ging ze ook zelf schrijven en componeren en maakte ook furore als zangeres samen met de “Broensummer Spatzen”.Uiteindelijk kwam ze bij Marlstone Music terecht en begon nadien vervolgens met haar solo carrière. Genoemde carrière ging als een sneltreinvaart door Limburg en werd ze, bij welke gelegenheid dan ook, gevraagd om op te treden.

Nu na 15 jaar is ze dan ook trots wat ze bereikt heeft. Dank voor zich te ontplooien en daartoe de kansen gekregen. Maar het ging uiteraard niet allemaal vanzelfsprekend. Integendeel, ze heeft er altijd hard voor moeten werken.

De Marleen die nu op de bühne staat heeft dit plekje zelf verdiend. Niettemin is ze met beidde benen op de grond blijven staan. Ze staat dan ook open voor iedereen.

Respect en normen en waarden staan hoog bij haar in het vaandel. Ook kan ze emotioneel zijn en schaamt zich niet wanneer haar ogen hierdoor vochtig worden. Dat siert Marleen.

Haar stelregel is ook dat muziek blijheid en vreugde brengen. Vergeten mag zeker niet worden dat ze ook heel trots is op haar hele gezin en haar echtgenoot de meer als grote steun en toeverlaat van haar. Afgelopen week werd ook nog bekend dat Marleen haar plaatst (65) heeft behouden in de Limbo Top 100. Prachtig, maar zeker verdiend continuerend resultaat toch. Overigens heeft Marleen Mols al jaren een eigen artiestenbureau c.q. evenementen –organisatie onder de naam Marleen/s Swing-Stars. Marleen ook namens ParkstadActueel proficiat met je jubileum en nieuwe album.

Foto’s: ®Parkstadactueel/Tom de Cock