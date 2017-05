Nieuwe schutters koningen in Heerlerheide 

Callie Steijaert |

Vraag wie schiet de vogel af, liep als een rode draad door het festijn

Hemelvaartsdag 2017, donderdag 25 mei jl. kenmerkte zich door bijzonder mooi weer. Prima dus voor alle activiteiten die op Hemelvaartsdag plaats vonden.

Ook dit jaar deden op vele plaatsen kinderen hun eerste H. Communie. Voor de communicanten, hun ouders en familie een indrukwekkende gewaarwording met aansluitend uiteraard een leuke op en top feestdag. Een festiviteit van een ander kaliber vond op Hemelvaartsdag in Heerlerheide plaats en wel het ieder jaar terugkerende traditionele koningsvogelschieten van Kon. Schutterij St. Sebastiaan. Uiteraard was sportpark Pronsebroek Hei-Grindelweg (verhard middenterrein) dé locatie waar het sportieve “schuttersgeweld” zich op Hemelvaartsdag afspeelde.

Vooraf was natuurlijk de insteek hierbij om uiteraard te bepalen wie de glimmende koningsplaten mag gaan dragen. Maar dan zou de, aan het begin van het schuttersfestijn, nog onbekende potentiele schutterskoning eerst met een gericht schot de vogel naar beneden moeten halen. Maar voor het zover was verzamelde de Heerlerheidse schutterij zich in Cafe Zaal d’r Bok om vervolgens naar het schietterrein sportpark Pronsebroek te trekken. Hier werd door pastoor Wim Miltenburg letterlijk en figuurlijk het opening (schiet)-gebed uitgesproken.

Vervolgens werd begonnen met de schietwedstrijden in de 3 disciplines t.w. de strijd om de koningstitel St. Sebastiaan gevolgd door de strijd om de erebestuur en burger koningstitel. Onder stralende zonneschijn werd getracht om de vogel, hoog geplaatst op de vogelstang, te raken, zodat hij zwakte zou vertonen om uiteindelijk het loodje te leggen en naar beneden te vallen. Bij de schutterij lukte het Mart Habets, buksmeester en geweerdrager. Dus is hij tot volgend jaar 2018 de nieuwe schutterskoning met aan zijn zijde als koningin zijn echtgenote Wilma.

Bij het erebestuur wist Hans Augustus de vogel zijn “genadeschot” te geven. Voor nieuwe erebestuur koning Hans Augustus was het overigens voor de 4e keer, sinds 1988 toen schieten voor het erebestuur in het leven werd geroepen, dat hij koning werd. Burgerkoning werd Wil Cordewener, directeur Cordewener Assurantiën Hoensbroek. Natuurlijk werden de drie nieuwe koningen op gepaste wijze gehuldigd door de Kon. Schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide. Uiteraard vormde als vanouds dit schuttersfestijn op Heerlerheide een aangename verpozing door de vele belangstellenden. Zij genoten met volle teugen dan ook van de spanning, een hapje en een drankje en natuurlijk ook van orkest “Zinn d’r Inn”. Kortom het jaarlijkse Hemelvaart Koningsschieten Heerlerheide was weer een gezellige aangelegenheid.