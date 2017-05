De oplossing ligt vaak dichterbij dan je denkt

De drijfveer voor het opzetten van de site kwam nadat Coen maanden lang enkel naar het plafond kon staren.

Coen was van zijn fiets gereden, met als gevolg niet aangeboren hersenletsel. Zijn herstel duurde twee jaar. De eerste maanden kon hij niet veel meer doen dan naar het plafond staren. Zijn vrouw draaide overuren met de zorg voor Coen, het jonge gezin, haar werk en het huishouden. Familie en vrienden hielpen waar mogelijk. Maar zelf kon hij niets terugdoen.

Marktplaats voor hulp aanbieden en hulp vragen

Dit moet anders, dacht hij. Hoe vind ik mensen die ook hulp willen bieden dicht in de buurt? Coen kwam in contact met Maaike, die in haar strijd tegen borstkanker tegen dezelfde frustraties aanliep. Met hulp van anderen hebben ze www.wehelpen.nl gelanceerd. Een online marktplaats waar iedereen hulp kan aanbieden en vragen, en ook hulp kan organiseren rondom een persoon. Bedrijven en instellingen in Zuid-Limburg hebben de krachten gebundeld om van WeHelpen in het zuiden een succes te maken.

De Provincie Limburg steunt dit initiatief samen met gemeenten, zorgaanbieders en bedrijven in Zuid-Limburg. Met als doel om burenhulp en informele zorg op een eigentijdse manier in te vullen.

Wilt u iemand helpen, of zoekt u hulp voor uzelf of een ander. U vindt altijd wel iemand in de buurt! www.wehelpen.nl

Bron en foto: gemeente Kerkrade