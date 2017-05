Paul Meulenberg verlaat EHC/Heuts

Na drie mooie en succesvolle jaren verlaat hoofdtrainer Paul Meulenberg onze vereniging en gaat aan de slag bij nieuwbakken hoofdklasser SV Meerssen. “Het was een fijne tijd met mooie, maar ook moeilijke momenten bij EHC/Heuts, maar ik verlaat de vereniging met een goed gevoel” aldus Paul. EHC/Heuts bedankt trainer Meulenberg voor zijn passie en inzet de afgelopen tijd en wenst hem veel succes bij zijn nieuwe vereniging. We zien elkaar volgend seizoen zeker terug in de hoofdklasse.