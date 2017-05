RODA JC KERKRADE SPEELT 0-0 GELIJK IN MAASTRICHT

redactie van Parkstadactueel/RodaJC |

Roda JC Kerkrade speelt in de eerste wedstrijd van de Jupiler Play-Offs finale gelijk tegen MVV. In de uitwedstrijd in Maastricht kwamen beide ploegen niet verder dan 0-0.

Zondagmiddag volgt om 14.30 uur in het Parkstad Limburg stadion in Kerkrade de beslissende wedstrijd.

Foto Wendy Peters