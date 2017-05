FORSE OVERWINNING SPORTING HEERLEN

Mike van der Ward |

Op een zonnige zomeravond streden de ploegen van UOW en Sporting Heerlen gisteravond om een plek in de nacompetitie. UOW ‘02 ging goed van start. In de zevende minuut bereikte een goede pass van Mitch Vandergard zijn teamgenoot Jelle Kösters, die op zijn beurt een sublieme voorzet gaf.

Ronald Geuskens hoefde de bal maar in te tikken en dat deed hij ook, waardoor UOW ‘02 op een 1-0 voorsprong kwam. Enkele minuten later werd een doelpunt van Ronald Geuskens (wederom na een goede pass van Mitch Vandegard) terecht afgekeurd vanwege buitenspel. Sporting Heerlen kreeg in de 12e minuut de eerste kans vanuit een vrije trap, welke werd gepareerd door UOW ’02 keeper Kenny Eggen.

Na een dik kwartier spelen in de eerste helft werd vanuit het middenveld van UOW ‘02 een bal verkeerd teruggespeeld. Sporting Heerlen reageerde hier alert op en Wesley van Dijk maakte de gelijkmaker 1-1. In de minuten daarop volgend kreeg UOW ‘02 nog een tweetal kansen middels een vrije trap en een goede voorzet vanaf de linkerzijde. De keeper en de dekking van Sporting Heerlen pareerde deze kansen echter goed. Vervolgens wist Sporting Heerlen vanuit onnodig balverlies van UOW ’02 zijde te counteren en bracht Liam Vente Sporting Heerlen op een 1-2 voorsprong.

In de 30e minuut was het wederom raak. Sporting Heerlen wist de bal op een eenvoudige manier te veroveren en opnieuw een aanval op te zetten. Wesley van Dijk stond aan het eind van deze aanval en kon de bal uiteindelijk eenvoudig binnentikken 1-3. Nog voor rust een aanval over rechts en via een mooie voorzet wordt Wesley Haagmans in stelling gebracht , die met het hoofd keurig afrondde 1-4. In de 45e minuut krijgt UOW nog een kans als de keeper van Sporting Heerlen uit de goal komt en de bal verkeerd wegtrapt. Jelle Kosters doet een poging om van afstand te scoren. De lange hoge bal komt echter op de lat terecht.

In de tweede helft vervolgde zich het spelbeeld van de laatste 30 minuten in de eerste helft. UOW ’02 creëerde voldoende kansen, Sporting Heerlen was echter alerter en effectiever. Zij breidden hun voorsprong op deze manier dan ook in de tweede helft uit. In de eerste minuut vond Sporting Heerlen opnieuw een opening in de dekking van UOW en kwam via een mooi doelpunt van Stan Willems op een 1-5 en enkele minuten voor het eindsignaal sloot Sporting Heerlen de wedstrijd af met hun laatste doelpunt. Via Tom Janssen werd de eindstand in deze wedstrijd 1-6.

Door deze einduitslag degradeert UOW ’02 naar de 3e klasse en plaatst Sporting Heerlen zich voor de nacompetitie. Zij spelen a.s. zondag hun eerste wedstrijd tegen Laar.

Foto: archieffoto ®Parkstadactueel/Lucho Carreno