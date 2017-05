MIDZOMERNACHTLOOP BRUNSSUMMERHEIDE

Redactie Parkstadactueel |

DURF JIJ MIDDEN IN DE NACHT DE NATUUR IN?

Ben je ooit midden in de nacht de natuur in getrokken? Grote kans van niet. De meeste gebieden zijn op dat tijdstip niet toegankelijk. Maar binnenkort wel! Want je kunt je inschrijven voor de wandeling van de Midzomernachtloop op de Brunssummerheide in de nacht van 17 op 18 juni 2017 – georganiseerd door Natuurmonumenten.

Tijdens de Midzomernachtloop worden er in allerlei gebieden van Natuurmonumenten door het hele land wandelroutes georganiseerd van 2 tot 42 kilometer. Zo is er voor iedereen wel een geschikte route in de buurt. Op de Brunssummerheide kun je kiezen uit een korte route van 5 kilometer of een lange van 9 kilometer. Wandel door het bos en over de heide, bewonder prachtige nachtvlinders, luister naar de verhalen van de boswachter over de nachtdieren of rooster marshmellows boven het kampvuur. Wie denkt dat zo’n loop in het donker snel verveelt, heeft het mis. ‘s Nachts wemelt het van het leven in het bos. En als je geen hand voor ogen ziet, beleef je de natuur op een andere manier. Je zintuigen gaan namelijk anders werken. Hoe? Dat ervaar je door zelf mee te doen.

Je kinderen meenemen naar een nachtwandeling? Goed idee. De routes zijn een keertje langer opblijven zeker waard, want ook voor kinderen zijn de wandelingen leuk én leerzaam. Een extra bijkomstigheid: met je deelname aan de Midzomernachtloop help je de natuur een handje. De opbrengst van donaties gaat naar natuurbeheer, zodat iedereen kan blijven genieten van al het moois dat in Nederland te zien is. Fijn voor de mensen die de natuur in willen, goed voor dieren en planten die er wonen en groeien.

Informatie en aanmelden

De starttijden van de Midzomernachtloop op de Brunssummerheide liggen tussen 22.30 uur en 23.30 uur. Je loopt op eigen gelegenheid en komt onderweg op verschillende plekken posten tegen. Wil je meelopen, dan moet je vooraf online een kaartje kopen. Er zit een maximum aan het aantal deelnemers dat mee kan lopen, dus wees er op tijd bij. De opbrengst van je kaartje, € 14,50 voor volwassen en € 7,50 voor kinderen, gaat volledig naar de natuur.

Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie over dit bericht is verkrijgbaar bij:

Bezoekerscentrum Brunssummerheide | Natuurmonumenten

Liesbet Berghof (beheerder bezoekerscentrum) 045-5630355 of 06-10282862

l.berghof@natuurmonumenten.nl

Bron en foto: Natuurmonumenten