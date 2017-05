SVN/BtB Consultancy wint van Alfa Sport en gaat door naar de volgende ronde in de nacompetitie

SVN/BtB Consultancy |

De 2de wedstrijd tegen Alfa Sport werd ook in winst omgezet, maar het ging niet van vanzelfsprekend. In de 10 minuut nam Alfa Sport verdiend een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Rik Janssen en ook in het vervolg van de 1ste helft had Alfa Sport genoeg kansen om 2 zelfs 3-0 voor te staan. Het enige wat SVN er tegenover stelde was een vrije trap van Raul Erkens op de paal.

In de 2de helft kwam SVN veel beter voor de dag en de agressie die gemist werd in de 1ste helft was er… nu wel. In de 60 minuut scoorde Sefa Sarigöz op aangeven van Raúl Erkens de 1-1 en 5 minuten laten was het Raúl Erkens zelf die de 2-1 tegen de touwen jaagde. Nu moest Alfa Sport alles op de aanval gooien maar tot echte kansen, behoudens een schot op de paal, leidde dit niet meer. Spelers en staf van harte gefeliciteerd met het zetten van deze 1ste stap.

Volgende week zaterdag 3 juni speelt SVN eerst thuis tegen Simpelveld om uit te maken wie volgend seizoen mag uitkomen in de 2de klas. Het aanvangstijdstip van deze wedstrijd is nog niet bekend, het kan 14:30 uur of 18:00 uur zijn.

Tekst en foto: SVN/BtB Consultancy