Voerendaal blijft komend seizoen 4de klasse spelen na verlies van Weltania in de nacompetitie

Analist / RKVV Voerendaal |

Na de 3-2 uit nederlaag tegen Weltania moesten we ons vandaag thuis revancheren. We hadden ons voorgenomen gas te gaan geven en gingen er ook vol voor, maar kwamen al snel weer op een 1-0 achterstand na een goede kopbal. Het werd ook 2-0 in de rebound na een ietwat gelukkige bal. We probeerden met man en macht terug te komen, maar pogingen van o.a. Bjorn, Michel, Kay 2x, Rick, Bram en Paul gingen er allemaal niet in.

Dan speel je tegen jezelf en tikt de tijd door. Aan de overzijde deelde Weltania nog wat plaagstootjes uit maar gescoord werd er niet meer. Volgend seizoen dus weer vierde klasse, weer een nieuw start. Voor nu uithuilen en op naar de voorbereiding begin augustus. 10 juni staat de afsluitdag nog op het programma, hopelijk allemaal tot dan!

Bedankt voor de support van eenieder dit jaar, hopelijk volgend jaar weer meer succes!

Archieffoto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock