Hc Nova Dames 1 winnen van Rosmalen Dames 1

Redactie Parkstadactueel |

Vandaag stond de wedstrijd tegen Rosmalen op het programma, een belangrijke wedstrijd omdat we deze moesten winnen om onze plek in de 2e klasse veilig te stellen. Met goede moed en motivatie begonnen we de wedstrijd.

Rosmalen begon sterk en zette goede druk, het was warm en we moesten hard werken, maar al snel kwamen wij aan balbezit. We speelden goed samen en we creëerden mooie kansen en zo kwamen er eind 1e helft meerdere strafcorners, Malou gaf de bal aan op Yanou, zij legde de bal af naar Meike die de bal heel mooi tegen de plank schoot, 1-0!

In de rust werd verteld dat we goed moesten doorzetten om de voorsprong te behouden, dus we waren van plan met volle overtuiging die tweede helft in te gaan en de winst niet af te geven.

Nadat iedereen afgekoeld was en de sproeiers klaar waren, begonnen we aan de tweede helft, ondanks de warmte waren we erg fel. Door samenspel wisten we elkaar te vinden en zo ontstond er een mooie aanval, Esmee kreeg de bal, die de bal mooi naar de tweede paal sloeg, waar Irini perfect klaar stond met haar backhand en de bal vloog zo het net in, 2-0!! We gingen met goede moed door waardoor we nog een keer het doel bereikten. Yanou gaf de bal voor aan Lynn en zij flatste de bal het net in, 3-0!!!

Dit was ook de eindstand van vandaag. Volgende week is het pinksterweekend dus hebben wij geen wedstrijd, de week erna spelen wij uit tegen Boxmeer (2e plaats), dit zal een zware wedstrijd worden.

Tekst: HC Nova/Noa Putzeist

Foto: ®Parkstadactueel/Lucho Carreno