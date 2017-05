Hc Nova jongens B1 soeverein kampioen

Redactie Parkstadactueel |

Na de winst van vorige week tegen de nummer 2 was het al duidelijk dat het kampioenschap voor jongsens BI HC NOVA gespeeld was. Met 6 punten voorsprong en nog twee wedstrijden te gaan kon het niet meer mis gaan. Tegen Maastricht B2 was nog één punt nodig. In de hitte werd met 10-0 probleemloos gewonnen. Zonder een punt te hebben verloren, 69 doelpunten voor en slechts 2 tegen werd de jongens de terechte kampioen.

Naast jongens B1 speelden er nog meer teams om het kampioenschap. Meisjes D4 werd ongeslagen kampioen, na winst van 4-1 op de nummer 2 Sjinborn D2. Meisjes C2 werd na 3-2 winst op nummer 2, Weert C3, ook ongeslagen kampioen. Verder werden Meisjes B2 (5-1 tegen Tegelen B2)en meisjes B3 kampioen ( 6-3 tegen Horst B2).

Tekst en foto: HC Nova