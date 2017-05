Koninklijke Onderscheiding voor Wim Keulen

Redactie Parkstadactueel |

De heer W.M.H. (Wim) Keulen heeft op zondag 28 mei een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Burgemeester Houben reikte deze uit in naam van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander tijdens het Bondsschuttersfeest in Klimmen in aanwezigheid van zo’n 20 schutterijen.