Maastricht huldigt Tom Dumoulin woensdag 31 mei

Redactie Parkstadactueel |

Maastricht is ontzettend trots op de zege van Tom Dumoulin in de Giro d’Italia. Vanwege die fenomenale prestatie huldigt het stadsbestuur de Maastrichtse renner aanstaande woensdag 31 mei op de Markt. De huldiging begint omstreeks 19.30 uur en is uiteraard toegankelijk voor iedereen.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake: “Als stadsbestuur, maar eigenlijk als hele stad, zijn wij natuurlijk ontzettend ‘gruuts’ op Tom. Hij verdient een prachtig eerbetoon aanstaande woensdag. Maastricht kan daar als geen ander voor zorgen.” Tom Dumoulin zelf laat weten uit te kijken naar de huldiging: “Ik heb ontzettend genoten van alle reacties en felicitaties de afgelopen dagen. Dat ‘mijn’ stad Maastricht mij daarnaast nog eens extra in het zonnetje wil zetten vind ik een grote eer.”

Het programma van de huldiging wordt opgesteld in nauw overleg tussen het Maastrichtse stadsbestuur, Tom Dumoulin en zijn management. Nadere details volgen nog

Bron en Foto: gemeente Maastricht