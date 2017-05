STRONG ALONE, UNSTOPPABLE TOGETHER!

Na een spannende beslissingswedstrijd bij en tegen RKHBS werden de Schaesbergse vrouwen door een 0-1 overwinning kampioen. In de reguliere competitie was RKHBS de tegenstander waar onze vrouwen twee keer van hadden verloren.

Maar drie keer is scheepsrecht. Waren de vrouwen de vorige keer al beter maar kon men het toen nog niet uitdrukken in een resultaat, dit keer lukte het wel.

Eerst was er nog een domper. Na 8 minuten reeds moet Jill uitvallen nadat ze verkeerd terecht was gekomen. In de eerste helft was het Schaesberg dat de ruim bovenliggende partij was en ook de beste kansen kreeg. Melanie was er een keer dichtbij maar de keepster redde.

RKHBS kon daar weinig tegenover stellen. Maar dat kwam ook omdat onze twee verdedigsters Pia en Vanja (de beste voorstopster uit onze vierde klasse) hun gevaarlijke spitsen helemaal uit de wedstrijd speelden. Schaesberg speelde het spel zoals afgesproken. Een groot compliment aan de hele groep. RKHBS had in deze eerste helft een aantal halve kansen met name uit een aantal hoekschoppen en een bal die over de lat rolde maar gelukkig tijdig kon worden weggewerkt.

Na ongeveer 30 minuten spelen was daar de voorsprong. Melanie was uitgeweken naar rechts en schoot met links met een prachtig boog ver buiten bereik van de keepster raak: 0-1 en verdiend.

Na rust was het spelbeeld gelijk aan dat van de eerste helft. Al werd het voetbal er niet beter op. Maar jammer dan. Schaesberg kreeg nog diverse mogelijkheden om de beslissing definitief te maken. Zo werd een prima uitgevoerde hoekschop door Ivana Erens en Wendy de Vries prima afgerond door de laatste maar de bal viel net te laat naar beneden waardoor de bal net over ging. Vervolgens waren er nog enkele counter mogelijkheden die niet goed werden uitgespeeld want anders was de beslissing eerder gevallen.

Toch stond het hart van menig speler en supporter nog stil bij twee gevaarlijke vrije trappen en bij een doelpunt dat werd afgekeurd voor buitenspel. En dit alles enkele minuten voor tijd. In de laatste minuten van de blessuretijd was het Ivana Vluggen die zelf helemaal doorkwam en uiteindelijk ook alleen voor het doel verscheen maar in de kluts en mede ook door goed keeperswerk ging de bal er jammer genoeg niet in.

Het laatste kwartier was vooral nerveus. Er ging heel veel mis en de onnauwkeurigheid nam toe. Maar met het verstrijken van iedere minuut nam ook de spanning toe.

En toen was daar het laatste fluitsignaal. KAMPIOENEN, KAMPIOENEN.

Een verdiende kampioen.

Vanaf dag 1 bovenaan. Heel even was men het zicht op de titel kwijt. Maar door te blijven geloven in misstappen van de concurrenten en zelf te blijven winnen hebben de vrouwen deze beslissingswedstrijd afgedwongen en daarin was men de beste ploeg.

Tekst en foto: VV Schaesberg