Yarin Meessen schiet RKHBS naar volgende ronde

John Bothmer |

Na de verliespartij van vorige week in de uitwedstrijd tegen Wijnandia was de opdracht voor deze warme zondagmiddag duidelijk voor de groep van Mike Zwartjes. Er moest thuis gewonnen worden van de sterke tegenstander uit Wijnandsrade, en het liefst met meer dan 1 goal verschil om zo een verlenging te voorkomen.

Een eerste speldenprik van de gasten viel al in de eerste minuut te noteren toen een makkelijk weggegeven corner aan de 2de paal maar net werd overgekopt door Jason Heinrichs. RKHBS nam daarna echter het heft in handen. Bram Bemelmans speelde diep op Yarin Meessen, deze werd vastgepakt en naar de grond getrokken door zijn directe tegenstander en de scheids van dienst kon niets anders doen dan de bal op de stip te leggen. Yarin Meessen nam de pingel zelf en schoot beheerst raak: 1-0, en een droomstart voor RKHBS. Nadat een gevaarlijke aanval van de gasten was afgestopt door een goede ingreep van goalie Toine Diederen, was het weer RKHBS dat toesloeg. Brian Amkreutz bereikte Yarin Meessen, deze legde breed op Bram Bemelmans, die op zijn beurt vanaf links op het doel kon afgaan. Zijn schot, dan wel voorzet, werd bij de 2de paal binnen gelopen door de alerte Yarin Meessen waardoor het binnen 5 minuten 2-0 stond voor RKHBS. Hierna golfde het spel op en neer, maar echte kansen vielen er niet te noteren. Vlak voor de drinkpauze, in de 24ste minuut, werd een overtreding gemaakt op Hendrik Jan de Jonge aan de rechterzijde van het veld. Tomyen van Lierop slingerde de bal scherp voor het doel, Yarin Meessen dook op aan de eerste paal maar leek de bal niet meer te raken, waarop Brian Amkreutz dit wel deed en aan de tweede paal de bal over de lijn werkte: 3-0. Na de drinkpauze konden er behalve een goede actie van Bram Bemelmans en dito schot geen kansen meer genoteerd worden en gingen de ploegen rusten met een onverwacht comfortabele voorsprong voor RKHBS.

Na rust kwam al snel Yosha Meessen in de ploeg voor Cyriel Palmen die al een gele kaart op zak had. De verwachte stormloop van de gasten bleef in eerste instantie uit, en de beste mogelijkheden waren weer voor RKHBS. Hendrik Jan de Jonge ging goed door op links en schoot maar net naast in de 10de minuut na rust. Even later onderschepte de sterk spelende Steffan Wesche de bal, en speelde deze naar Rens Hahnraths. Deze trok naar binnen, leek te gaan afspelen, maar schoot toch zelf omdat hij ruim baan had. Het schot leek doel te treffen, maar keeper Guy Leclaire van Wijnandia wist er nog net zijn vingertoppen tegen te krijgen en de bal uit de benedenhoek te houden. Hierna was het Brian Amkreutz die precies op tijd leek af te spelen op Yarin Meessen die diep ging. Yarin maakte de aanval perfect af, maar er was al onterecht (!) gevlagd en gefloten, met als gevolg geen doelpunt en een gele kaart voor de spits van RKHBS. Rond de drinkpauze wisselden de gasten twee maal en dit had duidelijk effect. Eerst was het nog RKHBS met een aanval via Bram Bemelmans en Rens Hahnraths, waarbij de laatste op de goed uitkomende doelman Leclaire stuitte, maar daarna was het Wijnandia dat de overhand kreeg in een alles of niets offensief. Na een half uur leek dit effect te hebben bij een hoekschop van invaller Rob Opheij. Spits Jason Heinrichs kopte snoeihard in, maar het was keeper Toine Diederen die met een prachtige reflex de bal onder de lat vandaan en over het doel tikte. Toine Diederen moest nog een keer gestrekt om een bal uit het doel te houden, maar in de voorlaatste minuut was een binnen tikkertje van Bas Dohmen hem te machtig: 3-1. De resterende tijd was te kort voor de gasten om nog eens aan te zetten en gevaarlijk te worden en zo een verlenging af te dwingen. Daardoor bleef het bij een verdiende 3-1 overwinning voor RKHBS en een plek in de finale ronde van de nacompetitie, waarbij Weltania als tegenstander gaat fungeren.

Archief foto: Parkstadactueel/Tom de Cock