Actie campagne ‘verduurzamen eigen woning’ Gemeente Nuth

Deze actie is een doorslaand succes gebleken! Meer dan 125 woningeigenaren hebben al een persoonlijk energieadvies mogen ontvangen.

Door de juiste maatregelen te treffen hebben al diverse woningeigenaren honderden euro’s per jaar bespaart op hun energierekening. De gemeente heeft nog ruimte voor 100 extra energieadviezen tegen het lage tarief en komt u financieel tegemoet. Vaak blijkt uit het advies dat het verduurzamen van uw woning zeer

voordelig is voor uw wooncomfort, het milieu én voor de portemonnee! Dus meldt u zo snel mogelijk aan!

Meer informatie vindt u in onderstaande brief.