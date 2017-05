Bewonersbijeenkomst wateroverlast Wijnandsrade

Bewoners van Wijnandsrade zijn vanaf 19:30 uur van harte welkom om mee te denken over de aanpak van wateroverlast in het dorp.

Op 3 mei werd in Nuth en Omstreken al een uitgebreid overzicht gegeven van de maatregelen die in heel de gemeente worden getroffen. Tijdens de bewonersbijeenkomst op 13 juni gaan we in op de bij ons bekende knelpunten in Wijnandsrade. Maatregelen die op korte termijn worden uitgevoerd in de Swierderkerkweg en nabij de kruising Hellebroekerweg / Jan Maenenstraat worden toegelicht. Tevens vragen wij met name u om informatie met ons te delen. Uw informatie over knelpunten en mogelijk oplossingen wordt meegenomen in een grootschalig onderzoek naar maatregelen om Wijnandsrade ook op de lange termijn klimaatbestendig te krijgen, zodat schades aan particuliere eigendommen in de toekomst zoveel mogelijk worden voorkomen.

Beelden of foto’s van wateroverlast in uw straat

Bent u verhinderd maar heeft u duidelijke beelden gemaakt van knelpunten bij u in de straat. Wij zien de foto’s en filmpjes graag (voorzien van een locatieaanduiding) tegemoet. U kunt deze foto’s en filmpjes in digitale vorm (liefst via Wetransfer.com) versturen naar joep.van.oeffelt@nuth.nl.

Bent u erbij ?

Meldt u dan a.u.b. aan voor de avond via mailadres joep.van.oeffelt@nuth.nl. Bent u verhinderd en heeft u toch informatie die u wilt delen, schroom niet en neem contact op met Joep van Oeffelt van de afdeling Samenleving & Ruimte. Joep is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 46 17 37 08.

Bron: gemeente Nuth

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock