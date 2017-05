Giro winnaar Tom Dumoulin vrijdag mogelijk in Vaals aan de start.

Ton Reijnaerts |

De kans is aanwezig dat Tom Dumoulin vrijdag op het parcours op en rond het drielandenpunt te bewonderen is. Vrijdag wordt in Vaals de eerste etappe verreden van het wielerspektakel ‘Hammer Sportzone Limburg’, een nieuwe meerdaagse etappe wedstijd die Pinksterzaterdag en Pinksterzondag een vervolg krijgt in en rondom Sittard.Alle gerenommeerde wielerploegen, waaronder ook Sunweb hebben hun komst toegezegd.

In Vaals gaat dan ook een sterk internationaal deelnemersveld van start. Van de partij zijn o.a. André Greipel, Philippe Gilbert, Jesús Herrada, Samuel Sánchez, Daniel Oss, Manuel Quinziato, Tom-Jelte Slagter, Moreno Hofland, Damiano Cunego, Dylan Groenewegen, Lars Boom, Danny van Poppel, Jasper Stuyven, Boy van Poppel, Marcel Sieberg, Tim Wellens, Sep Vanmarcke, Zdeněk Štybaren en dus mogelijk ook de kersverse Giro-winnaar Tom Dumoulin.

Hammer Sportzone Limburg is een splinternieuw wielerevenement, dat binnen 5 jaar moet uitgroeien tot een wereldwijde serie van wielerwedstrijden. Over 3 disciplines (klimmen, sprinten en ploegenachtervolging) vechten zestien professionele wielerteams uit wat het beste wielerteam ter wereld is.

Op vrijdag 2 juni wordt de Hammer Climb verreden over een gesloten parcours rond en over het Drielandenpunt in Vaals. De start is om 15:15 uur op het Koningin Julianaplein in Vaals en de finish is omstreeks 17:15 op het Drielandenpunt in Vaals. Daarna zal de huldiging plaatsvinden op het Koningin Julianaplein in Vaals.

Op zaterdag 3 juni wordt de Hammer Sprint verreden over een bijna volledig afgesloten parcours rond en over de Veilige Wieleromgeving in Sittard-Geleen. De start en finish zijn om respectievelijk 15:15 en 17:15 uur vanaf de Veilige Wieleromgeving in Sittard-Geleen.

Op zondag 4 juni is het tijd voor dé apotheose, de Hammer Chase. Deze wordt verreden over grotendeels hetzelfde parcours als tijdens de Hammer Sprint. Het professionele wielerteam dat deze ploegenachtervolging (Chase) wint, wordt gekroond tot winnaar van Hammer Sportzone Limburg.

Foto archief Gemeente Maastricht