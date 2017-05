Heerlen heeft er een nieuw museum bij!

Redactie Parkstadactueel |

Op maandag 29 mei is het eerste graffiti museum van Nederland geopend. De plek waar het ontstaan van street art te bezichtigen is ligt in de Honigmannstraat in het centrum van Heerlen.

De stad staat natuurlijk al bekend om haar street art met wel 50 murals in en om het centrum. En sinds deze week bezit het ook het allereerste graffiti museum van heel Nederland.

Het museum bevat allerlei vormen van street art. Van tags tot lettering tot murals. De collectie wisselt voortdurend.

Street art dat er vandaag staat kan morgen alweer overgeverfd zijn met iets nieuws. Authenticiteit is het belangrijkste ingrediënt van het museum; het wordt gerund door jongeren met een echte passie voor alles dat te maken heeft met straatkunst. Verwacht dan ook geen vaste openingstijden of guided tours. Het is een museum van de straat.

Op dit moment zijn ze druk bezig met de allernieuwste mural van Heerlen genaamd “Kleur is ons Wapen” op de gevel van het museum. Een gezamenlijk kunstwerk van meer dan 10 straatkunstenaars uit de hele regio. Het refereert naar de oorsprong van street art, toen inwoners van een wijk hun ongenoegen niet uitvochten maar het als statements op hun muren zetten.

Foto’s: Sanne Gijsbers (Streetart Heerlen)